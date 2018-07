Brunella Horna hará dieta extrema para bajar 2 kilos de más tras viaje, pero su papá arruina sus planes | VIDEO

El viaje de Brunella Horna al mundial de Rusia 2018 junto a Richard Acuña sin duda alguna causó revuelo. Los comentarios criticando al congresista por viajar por dos semanas con su pareja a la Copa del Mundo no se hicieron esperar, por eso, la rubia tuvo que desactivar la opción de su cuenta Instagram .

Ahora que está de regreso en Perú, Brunella Horna ha tomado una radical decisión: se someterá a una dieta extrema para bajar los kilitos de más después de haber estado comiendo de todo en el mundial de Rusia 2018.

¿Cuántos kilos subió Brunella Horna ? De acuerdo a su video en Instagram , la modelo está con 2 kilos de más. ¡Sí, dos kilos! Por eso, ha decidido que esta vez tendrá fuerza de voluntad para poder bajarlos y, si se puede, un par más.

Brunella Horna y su dieta intensa

"Desde hoy he decidido hacer una dieta intensa. He subido dos kilos, me quiero morir. Tengo que bajarlos como sea y si puedo, unos kilitos más. De verdad que hoy día hago dieta. Chau postres, chau dulces, chau todo... Hoy día ¡Dieta!", escribió en su cuenta Instagram Brunella Horna.

Pero eso no fue todo. La modelo comentó en Instagram que a ella no le suelen durar las dietas porque le gustan mucho los dulces y comer por lasa noches. Sin embargo, Brunella Horna espera alcanzar su objetivo para lucir bien y sentirse mejor.



Por eso, la modelo necesitará el apoyo de todos los que la rodean para comer sano nuevamente y recuperar su figura. Lo que no esperaba Brunella Horna era la intervención de su padre tras hacer su promesa de dieta a sus seguidores.

Brunella Horna y su dieta extrema

En una siguiente publicación, la rubia compartió la fotografía que le envió su padre Gustavo Horna. En la imagen de Instagram , se ven platos de comida que sin duda, le abrirán el apetito a Brunella Horna , sobretodo ahora que intenta seguir una dieta estricta.

"Y mi papá me manda esta foto" , escribió en su cuenta Instagram Brunella Horna. Con ese 'apoyo' de su papá, es poco probable que la dieta de la rubia dure más días.

Brunella Horna y su padre Brunella Horna y su padre

