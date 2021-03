CUMPLEAÑOS FELIZ. Brunella Horna cumplió 24 años este fin de semana. La joven compartió con sus seguidores de Instagram los momentos que pasó junto a su familia y su pareja, el excongresista Richard Acuña, durante esta fecha.

Brunella Horna celebró sus 24 años en compañía de sus seres queridos en un hotel de Máncora. Así se puede ver en las historias que publicó la conductora de televisión en su cuenta de Instagram, donde se muestra muy emocionada por los detalles que hicieron de este día una fecha especial.

La conductora recibió muchos saludos, por supuesto su pareja, el excongresista de Alianza para el Progreso, Richard Acuña, también escribió un mensaje en redes sociales en el que le desea un feliz cumpleaños.

Brunella Horna celebra sus 24 años acompañada de Richard Acuña y su familia-TROME

“Feliz cumpleaños mi amor, cuarto cumpleaños juntos, espero que vengan muchos más, siempre llenos de salud, éxitos, amor y sobre todo JUNTOS. ¡Te amo mi vida linda!”, escribió Richard Acuña en su cuenta de Instagram. El mensaje es acompañado de una fotografía de la pareja y un ramo de rosas rojas que le habría regalado el excongresista a la conductora.

NO DESEA SER MAMÁ

La modelo y empresaria, Brunella Horna dejó en claro que aún no quiere tener hijos con su actual pareja, el excongresista Richard Acuña debido a que se siente muy joven para ser madre por ahora prefiere dedicarse a manejar sus diversas empresas.

Así lo comentó en su cuenta de Instagram donde respondió diversas preguntas de sus curiosos seguidores.

“No, todavía no. Yo estoy feliz con mi Chema (mascota) que me da mucho amor. Tengo 23 años, siento que soy muy joven para ser mamá. Creo que más adelante. Algunas personas quieren ser mamás jóvenes, yo no”, señaló contundente Brunella Horna.

Esta respuesta contrasta con las indirectas que le enviaba Brunella a Richard Acuña en el pasado. Por ejemplo, en el mes de agosto publicó un video en Tik Tok donde le dice a su pareja que ya quiere ser mamá.

“Y si hacemos un chamaco, ya quiero ser mamá. Para qué nos esperamos más, ya mi familia me empieza a preguntar”, se escucha en el audio del video que publicó Brunella Horna.

Mientras que en junio tuvo que salir en los medios a desmentir que estaba embarazada y señaló que a ella y a Richard sí les gustaría ser padres.

“No estoy embarazada, simplemente estoy comiendo muchos dulces y me ha crecido la pancita. Tanto a mí, como a Richard nos gustaría ser padres, pero la situación está muy difícil con todo lo que viene pasando y definitivamente será para más adelante”, dijo la chiclayana.

