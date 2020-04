Un nuevo heredero. Brunella Horna se mostró juguetona en sus redes sociales y realizó un video con Richard Acuña donde ambos se muestran contentos de anunciar la llegada de un bebé.

Brunella Horna utilizó el filtro de embarazo en Instagram. El filtro simula una prueba de embarazo y se utiliza en pareja. “Si salen dos rayas estoy embarazada”, indicó la modelo.

El filtro probaba que sí estaba embarazada, todo habría quedado en una broma, sin embargo Richard Acuña la miró y le dijo “no te hagas”. De este modo alertó a los seguidores de la pareja, quienes creen que la cuarentena habría acercado más a la pareja.

Brunella Horna ha mencionado en anteriores ocasiones que aún no desea ser mamá. “No, yo todavía no quiero ser mamá, de verdad que no me llama todavía, quiero salir, divertirme, ya más adelante cuando pueda”, dijo en el programa En Boca de Todos ¿La cuarentena la habrá hecho cambiar de opinión?

En 2017, Brunella Horna y Richard Acuña empezaron su romance. La pareja lleva 3 años junta. Ambos se muestran muy contentos de estar pasando juntos la cuarentena.

Richard Acuña y Brunella Horna en prueba de embarazo

