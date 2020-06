La modelo Brunella Horna desmintió los rumores de embarazo , tras aparecer algo subidita de peso en sus redes sociales. Aunque dice que le gustaría ser madre, aseguró que no es el momento por la crisis sanitaria que vive el mundo.

“No estoy embarazada, simplemente estoy comiendo muchos dulces y me ha crecido la pancita. Tanto a mí, como a Richard (Acuña) nos gustaría ser padres, pero la situación está muy difícil con todo lo que viene pasando y definitivamente será para más adelante”, señala la chiclayana.

Además, comenta que la pandemia le ha cambiado su vida y sus planes.

“El tema del coronavirus nos ha cambiado los planes, mi vida ha dado un giro, nada es igual, y cuando pase todo pensaremos en tener nuestra familia, es un anhelo que tenemos”, añadió.

En otro momento, Brunella presionó a Richard para que le entregue la ‘roca’.

“Tampoco estamos pensando en matrimonio porque no tengo anillo, ya vamos a cumplir tres años de relación y nada. Solo tengo un anillo que me dio como enamorados. Pero sí hemos hablado sobre casarnos, a mí me gustaría que sea en Pimentel y él quiere en Trujillo”, sostuvo la modelo en el programa ‘En boca de todos’.

Luego, detalló que se avergüenza de su pasado cuando vio que la actriz Mayra Goñi grabó un TikTok con el audio de sus palabras cuando lloró en ‘Bienvenida la tarde’, tras terminar con Renzo Costa.

“Odio ese audio, no tienen idea, mis gallos. ¿Por qué tienen que recordar mi pasado tan feo? No me gusta ¡Qué vergüenza!”, finalizó Brunella.

Brunella Horna se averguenza de su pasado