¡SE QUEDÓ FRÍA! Brunella Horna quedó muda al conocer que tendrá que bailar en el reality “Mira quién baila HOY 2″, que se realizará en América Hoy. La popular ‘baby Brune’ ha dejado en claro que no es buena en el baile y su participación en el Gran Show fue muy comentada, ya que criticaban sus pasos.

La esposa de Richard Acuña será la pareja de baile de Edson Dávila y al conocer la sorpresa no pudo evitar gritar. “Ay nooo (...) Siempre sufro, un rato no me han consultado nada, no tengo tiempo”, expresó.

Brunella Horna es la participante sorpresa de "Mira quién baila"

Por su parte, el popular Giselo afirmó que esta sorprendido, peor lanzó un contundente mensaje. “Saben que no era para ir con Brunella, mejor mándenme al calabozo”, agregó.

¿Brunella Horna bailará en “Mira quién baila HOY 2″?

En pleno programa, Brunella Horna afirmó que no aceptaba bailar, pero fue amenazada con ser separada del programa.

“Yo odio bailar y papá Armando lo sabe (...) no puedo porque me he robado el pie”, manifestó. Sin embargo, más adelante se conoció que sí aceptó el reto.

