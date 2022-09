Edson Dávila cuestionó en pleno programa de ‘América Hoy’ a Brunella Horna por llevar a su cuñada al matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander, pese a que la invitación estaba solo para ella con Richard Acuña. La modelo no se quedó callada y le respondió fuertemente al conductor.

“ Brunella, el pase era para dos, tú has llevado a cuatro invitados ”, dijo en tono sarcástico el popular ‘Giselo’ desatando la risa de todos.

Sin embargo, la respuesta de ‘baby Bru’ no se hizo esperar. “No seas atrevido, un ratito, déjame hablar. ¿Tú crees que yo soy conchuda como tú?, Ethel invitó a mi cuñada , cómo yo los voy a invitar, yo sé respetar las reglas de una boda. Aparte no metas a mi cuñada porque ella no es pública”, acotó.

Brunella Horna responde sobre los invitados a la boda de Ethel Pozo

GISELO LLEVA A SU NOVIO A BODA DE ETHEL

Edson Dávila fue uno de los invitados especiales en el matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander que se realizó el último sábado 10 de setiembre. El carismático Giselo fue el centro de atención al mostrar una vez más sus ocurrencias, pero esta vez al lado de quien es su pareja.

A través de un video en Instagram, Brunella Horna compartió imágenes de Giselo bailando sensualmente junto a un chico calificado por la modelo como “El sugar”. El joven se le ha visto en más oportunidades lucirse con Edson.

