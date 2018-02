Brunella Horna y Erick Sabater se dicen de todo en TV ¡Qué fuerte! [VIDEO]

Erick Sabater sigue a la defensiva. El ex de Michelle Soifer ha estado en el centro de la polémica no solo por difundir un audio de 'Michi' de hace dos años donde se le escucha pedirle no terminar la relación, sino por sus recientes enfrentamientos con diferentes figuras del medio.

Bruno y Fabio Agostini y André Castañeda no esperaron recibir ácidos comentarios por parte de Erick Sabater. Y ahora, quien se suma a la lista es Brunella Horna. La rubia que está por cumplir 21 años no pensó que por llamar 'chinche' al dominicano, terminaría por enfrentarlo en TV.

Todo sucedió este martes 27 de febrero cuando los panelistas de Espectáculos comentaban una nota sobre Erick Sabater. Brunella Horna calificó de 'chinche' al dominicano por seguir hablando de Michelle Soifer y buscando pleito con otras figuras de TV.

Ante este comentario, Erick Sabater llamó al programa para enfrentarse a Brunella Horna por sus comentarios. El ex de Michelle Soifer le dijo a la modelo que ella no tenía calidad moral para calificarlo así pues ella también había protagonizado miles de escándalos en TV.

Esto no le gustó a Brunella Horna. La modelo no necesitó que nadie la defienda y ella misma le trató de hacer entender a Erick Sabater que está cometiendo excesos por hablar y revelar audios de Michelle Soifer, cuando la relación terminó hace dos años.

"Te hemos defendido muchas veces porque en un primer momento quedaste muy bien, como un caballero que no hablaba de Michelle Soifer, que defendía a su familia. Pero ya te estás excediendo y como tú, un personaje de TV, tienes que recibir comentarios buenos como malos. No te puedes enojar. Estás bien equivocado, desubícate un poquito. Bájate los humos un poquito", dijo Brunella Horna.

La respuesta de la modelo sorprendió tanto a Erick Sabater como al resto de los panelistas de 'Espectáculos'. Pero lo que dejó sin palabras a todos fue cuando Brunella Horna reveló que, durante un en vivo, el dominicano habría criticado a todos los del programa.

"En un en vivo en Instagram, dijo que él no se iba a referir sobre todos los panelistas porque todos estamos acá por canje y nos ninguneó a los conductores y a los panelistas. Dijo que ninguno había estudiado y que no sabe cómo hablamos de él", dijo Brunella Horna dejando tartamudo de la sorpresa a Erick Sabater.

Brunella Horna y Erick Sabater se sacan los ojos en TV

