LA DESTRUYERON. Pese a que Brunella Horna ha tenido buenos comentarios en redes sociales por su elegante vestido en la boda de Valeria Piazza, los especialistas en moda Nicole Akari y Pepe Torrejón decidieron discrepar y criticar duramente el look que llevó al matrimonio.

“Ella quiso ir como la princesita de hielo, el vestido era lindo, el calzado lindo, pero tienes un gran problema con las carteras. Por más marca que tenga la cartera, aparte parecía acharolado, la cartera te malogró todo lo linda que puedas lucir ”, inició resaltando Nicole Akari.

A modo de respaldarla, Pepe Torrejón coincidió y aseguró que el color del vestido con la cartera la hacían lucir muy pálida para su tonalidad de piel.

“ La forma en cómo compones el look y creo que esta tonalidad... realmente no has acertado . La tonalidad del vestido, el cabello, los zapatos y la cartera la hace ver muy pálida. Es la combinación de los tonos”, puntualizó.

Brunella Horna y la critica de los expertos sobre vestido

BRUNELLA NO SE DEJÓ DE LAS CRÍTICAS

Como respuesta, la ‘baby bru’ aseguró que lo importante es sentirse cómoda con lo que está vistiendo y que es suficiente que ella se vea linda. “La próxima te llamo para que no me critiques”, acotó con una sonrisa.