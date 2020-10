La joven empresaria, Brunella Horna espera que su novio Richard Acuña, con quien ya lleva cerca de 3 años de convivencia, le pida la mano. Es más, aseguró que está cansada que la excusa de su novio sea la pandemia.

Así lo dijo para el programa sabatino ‘Estás en todas’. Natalie Vértiz llegó hasta su tienda de ropa para que Brunella le cuente detalles de sus planes de boda.

“Nosotros primero apostamos por la convivencia para, mí fue lo mejor porque lo conocí realmente y él a mí. Creo que es muy importante conocer a la pareja antes de casarse. Ya vamos casi 3 años conviviendo juntos y hablar de matrimonio a mí no me tienes que preguntar Naty yo no tengo anillo”, señaló Brunella entre risas.

Brunella explicó cómo convenció a Richard para hacer Tik Toks, reveló que aprendió a ser detallista gracias a él y aprovechó la charla con Natalie para exigir su pedida de mano.

“Cada vez que hemos hecho un Tik Tok es porque hemos tomado un sábado en la noche. Yo le digo: ´Richard por favor todas las parejas hacen Tik Toks' pero a él no le gusta mucho... (¿Si llegará el anillo?) ¡Por favor! Nada de excusas de la pandemia, esa excusa ya me tiene harta”, dijo entre risas la joven empresaria.

Brunella planea año sabático para embarazarse

Además, aclaró que este año no tiene planeado quedar embarazada como se especuló entre la prensa de espectáculos pero si lo hace se tomará un año sabático.

“Este año no habrá bebé, ni embarazo ni nada. Más adelante, cuando mi negocio ya esté bien encaminado (tomaré) un año sabático para disfrutar mi embarazo. Los dos ya lo hemos conversado primero queremos matrimonio y luego un bebito”, señaló Horna.

También reveló Richard y ella están construyendo su nueva casa, que será su nuevo nido de amor. Ella es la “jefa de obra” y está atenta a todos los detalles de la construcción. La pareja espera mudarse para navidad.