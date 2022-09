Brunella Horna no se guarda nada. La joven empresaria y conductora de televisión confesó en ‘La gran estrella’ que está pensando aún en invitar a Edson Dávila a su matrimonio con Richard Acuña, después de la boda que realizó en el matrimonio de Ethel Pozo.

Después de que Gisela le recordara la boda, la cual se celebrará en diciembre de 2022, Brunella dejó en claro que aún está pensando que si en la lista de invitados estará presente el popular ‘Giselo’.

“Estoy evaluando en invitar a alguien, a Edson Dávila, porque se portó tan mal en el matrimonio de Ethel, que Richard me dijo ‘Mejor no lo invites’”. A lo que la ‘señito’ respondió: “Por lo menos, en todo caso pudieras invitarlo, pero no es correcto que se pague un canje de ropa en pleno matrimonio”.

Magaly Medina sobre la boda de Brunella: “Ahí hay plata como cancha”

Magaly Medina dio el nombre de quién sería el wedding planner de Brunella Horna y Richard Acuña. La baby Brune tendría nada menos que a ‘La Fete Event Planning by Arturo de Noriega’ a cargo de su ‘matri’.

La misma ‘urraca’ afirmó que debido a la solvencia economía de la pareja sería una boda con lujos y que el cielo es el límite.

“La Fete Event Planning by Arturo de Noriega hace las bodas más espectaculares del Perú las hace, y tú sabes, creo que va a ser el wedding planner de Brunella Horna, pero bueno ahí va tener plata como cancha ¿no? Jajaja ahí, el cielo es el límite”, manifestó.

