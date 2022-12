¿CELOSO? Brunella Horna se mostró en desacuerdo con Sergio George por darle la espalda a Yahaira Plasencia tras confirmar su relación sentimental con Jair Mendoza. La conductora de ‘América Hoy’ aseguró que el productor musical le perdonó peores cosas a la salsera como el bochornoso momento de la maletera.

“Definitivamente que la música es un negocio, eso lo tenemos claro, pero Sergio George le ha perdonado muchas cosas antes a Yahaira como lo de la maletera, me pareció peor y le perdonó. Salió él a reírse y por qué ahora que tiene un romance no la va a perdonar . El amor no es un error. Señora Janet, pero está enamorada, pónganse en su lugar”, dijo.

Sin embargo, Janet Barboza mostró una postura diferente, puesto que no ve con coherencia que la cantante exponga su vida privada justo antes que va a lanzar un nuevo disco con la mano de Sergio George.

“Debe haber aprendido a mantener silencio, yo estoy de acuerdo, está lanzando un disco y hace que la opinión se vaya por el lado amoroso y no se centre en el disco, le quita lo trabajado”, acotó la ‘rulitos’.

SERGIO GEORGE LE PONE LA CRUZ A YAHAIRA

Yahaira Plasencia estaría por perder el apoyo musical de Sergio George tras haber expuesto la relación sentimental que tiene con Jair Mendoza, justo a puertas de lanzar nuevo disco. El famoso productor y pianista explotó contra la salsera por no tener la “inteligencia” para manejar su carrera.

En declaraciones para ‘América Hoy’, Sergio George comparó a Yahaira con otros artistas en la música que mantienen su vida personal bajo ‘llave’, pues esperan que se hable de ellos por su trabajo y no por los escándalos.

“Son personas que saben manejar su carrera y lo manejan de una manera inteligente, paso por paso y día por día, tú no puedes llegar al estrellato siendo una persona bruta, tú tienes que usar tu mente, no digo que Yahaira es bruta, pero hay que usar inteligencia porque no es fácil y más hoy en día que las redes sociales y los medios todo ha cambiado tienes que tener mucho más cuidado que nunca”, dijo.