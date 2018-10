Brunella Horna se emociona con el sol de Cancún, no se pone bloqueador y terminó con terrible bronceado | VIDEO

Brunella Horna está en Cancún al lado de sus padres y sus hermanos, disfrutando de unas vacaciones familiares. La rubia está compartiendo fotos y videos de su viaje en las playas de México.

Durante sus primeros días en Cancún, el clima no fue el mejor y no pudo disfrutar del sol y la arena. Sin embargo, hace un par de días el sol salió para alegría de la familia de Brunella Horna. Por eso, la empresaria no dudó en posar con sus bikinis.

Uno de ellos, de la reconocida marca de Calvin Klein, llamó la atención de sus seguidores. La prenda era de color negro y con una manga gruesa que cruzaba su pecho. Brunella Horna no dudó en tomarse unos traguitos y tomarse fotografías para Instagram .

Brunella Horna

Sin embargo, por la emoción del sol de Cancún, Brunella Horna habría estado mucho tiempo bajo el sol. La novia de Richard Acuña había comentado que quería agarrar color pues estaba muy blanca, pero todo parece que se salió un poco de control.

Un día después de haber estado con el bikini negro, Brunella Horna usó otro más escotado. Al grabar un video para Instagram mostrando el nuevo modelo, la rubia no pudo dejar de comentar sobre cómo el sol dejó su pecho completamente rojo, y marcó las líneas de la primera ropa de baño.

"Bueno, no saben el calor que hace acá. Y bueno, mi bronceado horrible, pero bueno, tomando color. Mi mamá sigue blanca", declaró Brunella Horna en un video de su cuenta Instagram.

Este hecho no pasó desapercibido por Zorro Zupe, amigo de Brunella Horna. El amigo de la empresaria compartió una captura de pantalla de la rubia y escribió un mensaje: "Cuando tu amiga se queda dormida bajo el sol"

