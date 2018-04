Brunella Horna e Ignacio Baladán estuvieron juntos en el programa En Boca de Todos. La rubia tuvo una secuencia en el programa y el participante de Esto Es Guerra respondió a algunas de las pregunta que ella y el resto del panel le hicieron.

Sin embargo, cada vez que los conductores del programa le hacían recordar las saliditas que mantuvo con Brunella Horna, Ignacio Baladán evitaba responder. Incluso, el guerrero evitó varias veces ver a la modelo.

Pero las cosas se pusieron más incómodas cuando el uruguayo y la rubia salieron del programa. El reportero de América Espectáculos esperaba entrevistarlos a ambos juntos sobre la secuencia que habían compartido y hacer algunas preguntas. Ignacio Baladán se negó rotundamente a posar al lado de Brunella Horna.

La modelo, quien se mostró más relajada en todo momento, lamentó que Ignacio Baladán se ponga tan nervioso y manifestó que, tal vez, el uruguayo no quería posar a su lado para evitar problemas con 'alguien'.

En las imágenes de América Espectáculos, se ve cuando el reportero aborda a ambos, y Brunella Horna se retrasa para que los entrevisten. Sin embargo, Ignacio Baladán le pide al hombre de prensa declarar solo y sin compañía de la rubia.

"Separados sí, pero juntos no. Por respeto. La pasé divertido (en la secuencia) desestresa. Tendrías que venir. Yo estaba súper tranquilo", dijo Ignacio Baladán visiblemente incómodo.

Quien también habló de la situación fue Brunella Horna. La modelo aclaró que ella se retiró porque Ignacio Baladán se negó a posar a su lado y no quería ocasionarle ninguna clase de problemas.

"Creo que Ignacio va a tener problemas porque él dijo: 'no, no quiero problemas' y yo dije: ¿por qué?¿por mí?' No sé qué ha pasado. Yo dije: 'mejor me voy' porque no quería ocasionar un problema. Y me fui corriendo", dijo Brunella Horna.

Como se recuerda, Ignacio Baladán retomó su relación con Silvana Alicia y ella lo hizo público vía sus redes sociales. Sin embargo, el uruguayo ha preferido mantener en privado su romance y no ha declarado al respecto.

