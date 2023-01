A casi tres semanas de haber contraído matrimonio con Richard Acuña, Brunella Horna indicó que está viviendo la mejor etapa de su vida, sin embargo, reconoció que le ‘choca’ que ahora la llamen ‘señora’.

“Estoy disfrutando de mi etapa de recién casados, que es hermosa. Estoy en el mejor momento de mi vida, me casé con el amor de mi vida y soy muy feliz. Estoy segura del hombre que tengo a mi lado. Al día siguiente de mi boda ya todo el mundo me decía ‘señora’ y la verdad que me chocó. Prefiero que me llamen Brunella, soy muy joven para que me digan señora (risas)”, expresó Horna, quien acotó que dentro de poco se irá de luna de miel con su esposo.

“Tenemos unos días libres en Semana Santa, así que nos vamos de luna de miel. Richard dice que me sorprenderá”, añadió.

De otro lado, se solidarizó con su compañera Ethel Pozo, tras el robo que sufrió en su casa el último fin de semana.

“Es muy penoso lo que le pasó. Deseo de corazón que pueda recuperar sus recuerdos. La delincuencia tiene que frenar en el país”, mencionó Brunella Horna, quien comentó que este lunes arranca la nueva temporada de ‘América hoy’.

“Llego recargada. Llegamos el mismo equipo de siempre, somos una familia disfuncional, así como nos ven delante de cámaras somos detrás de cámaras y eso le gusta al público”, sostuvo.

BRUNELLA CUADRA A GISELO

Brunella Horna está más que emocionada por el regreso de América Hoy, programa en el debutó como conductora el año pasado. En el detrás de cámaras del inicio de la nueva temporada del espacio matutino, Ethel Pozo reveló que ahora todos le dicen ‘señora’ a su compañera, luego de su boda con Richard Acuña.

“Ya no me falten el respeto, sobre todo Edson (Dávila), y a mi esposo que ni lo mencione”, dijo la también empresaria a modo de broma. “Está más insoportable que nunca”, respondió el popular Giselo. “Yo solo pido un poco de respeto para mí, ahora que ya soy señora”, le replicó la ‘baby Bru’.

Asimismo, se mostró disgustada por el comportamiento de su compañero en su matrimonio con Richard Acuña, algo que no pasó por alto Giselo. “Si está disgustada, ¿por qué firma? Si ahora podríamos estar con María Pía”, dijo el conductor fiel a su estilo.

TE PUEDE INTERESAR

Tongo “está muy mal” y permanece internado en emergencia del INEN tras complicarse su salud

Gino Assereto revela si es gay o no y ACLARA así los rumores de sus seguidores [VIDEO]

SALIÓ EL RATING: Cuántos puntos hizo ‘Magaly TV La Firme’ en su estreno con ‘bomba’ de Renato Tapia