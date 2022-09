¡UY! Tepha Loza estuvo en América Hoy donde habló sobre su breve relación con Sergio Peña; sin embargo, la gran ausente fue Brunella Horna, quien fue enviada al mercado, ella misma dejó entrever que fue por causa de la exchico reality.

“E s verdad que me han mandado al mercado porque Tepha Loza no me quería ver en el set”, expresó la conductora de América TV. Ante ello, Tepha Loza afirmó que no pidió nada a la producción. “Yo no he dicho nada, yo pensé que iba a estar acá”, dijo.

Tras ello, Brunella Horna no perdió la oportunidad para decirle que ella nunca apostó por la relación de Tepha y Sergio. “ Yo simplemente dije la verdad, que ustedes solo se habían visto una o dos veces en la vida”, manifestó.

“Porque tenemos amigos en común y tú misma lo has dicho, que cómo te fuiste, que eras la cábala del mundial, por algo pasan las cosas, de nada te has perdido (…) Yo no estaba de acuerdo, que tan rápido se hayan (hecho novios)”, agregó la rubia.

Rápidamente, Tepha no dudó en responderle de manera tajante: “ Mejor no hablemos de rapidez” . Al parecer, sería una indirecta a las relaciones de Brunella Horna, quien actualmente está comprometida con Ricard Acuña.

¿QUÉ DIJO TEPHA LOZA SOBRE SU RELACIÓN SERGIO PEÑA?

La modelo remarcó que está bien tras finalizar su relación con Sergio Peña y al ser consultada sobre si estaba dispuesta a dejar todo por su romance, ella indicó que sí lo pensó, pero que solo fue una ilusión.

“En algún momento sí, pero quién no, debo tener cuidado con lo que digo. Sí, pero quién no lo ha hecho, te dejas llevar por el momento, la ilusión. Si quieren ir al grano, voy al grano. Sí en algún momento lo pensé, pero como lo dije en su momento, yo me proyecto a mil, pero trato de ir paso a paso, para mí él tiempo lo dice todo. Yo tengo mis proyectos aquí que así nomás no lo dejo”, comentó.

