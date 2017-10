Brunella Horna le tiene miedo a Milett Figueroa porque le quitó novio a su mejor amiga

Brunella Horna afirmó que no le presentaría su enamorado a Milett Figueroa por miedo a que le pase lo mismo que a Ruth Kruger, quien contó que la modelo le mandaba mensajitos a su novio.



“Lo digo personalmente, qué miedo ser su amiga (de Milett Figueroa). Le presento a mi enamorado y después de todo lo que pasó, que le quitó (la pareja) a Ruth, quien era su uña y mugre”, indicó la ‘Wawita’ Brunella Horna, para luego ‘suavizar’ sus palabras señalando que esos son errores del pasado y ahora, a lo mejor, hace las cosas bien.



De otro lado, el ‘Zorro’ Zupe aseguró que Milett Figueroa es una persona que no respeta los códigos. “Como dijo Ruth, a veces hay personas que no respetan algunos códigos... Conmigo no se portó bien”, precisó.

