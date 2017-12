Brunella Horna se limpia de mensajitos para la expareja de Richard Acuña

La modelo Brunella Horna desmintió que esté enviando indirectas a la expareja del congresista Richard Acuña , Camila Ganoza, luego que la ‘ojiverde’ publicó una imagen con la frase: ‘Explícale que conmigo te sientes completo’.



“Es una frase de ‘Bad Bunny’, soy su fan y siempre pongo sus mensajes. Niego rotundamente que sea para ella (Camila), no hay ningún enfrentamiento entre nosotras. Aparte, pienso que sería una falta de respeto, porque es la madre de su hija (de Richard). Ella no tiene nada que ver en el medio, así que no opino de la señora”, precisó Horna en ‘Espectáculos’.



Asimismo, evitó confirmar o desmentir los rumores de un supuesto distanciamiento con Acuña.



“Los rumores siempre van a existir, estoy tranquila así, sin exponer tanto. Cuando me sienta segura de decir que tengo una relación, lo haré, pero ahora estoy soltera. No hay que presionar tampoco”, precisó la ‘ojiverde’.

