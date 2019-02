Brunella Horna planeó la perfecta noche de San Valentín para Richard Acuña, pero todo terminó inundado | VIDEO

Brunella Horna había adelantado a sus seguidores en redes sociales que el 13 de febrero ella estaba encargada de planear una noche especial por el día de San Valentín junto a Richard Acuña. La rubia incluso le pidió a sus fans que le dieran ideas para la celebración.

Cuando Richard Acuña llegó, encontró una perfecta velada en la casa: un pianista tocando música romántica de fondo, una pequeña carpa en donde estaban las fotos de la pareja , un camino con pétalos de rosa y deliciosa comida oriental.

En una de las publicaciones de Richard Acuña en Instagram, aparece el congresista bailando con Brunella Horna, mientras se escucha una canción de fondo y tienen la vista de la ciudad a sus espaldas.

Brunella Horna y Richard Acuña

Mientras más avanzaba la noche, la velada se volvía más romántica. Brunella Horna estaba feliz con su sorpresa pues desde un inicio reconoció que hacerle algo especial a un hombre es más difícil que a una mujer.

Sin embargo, la noche no terminó como Brunella Horna o Richard Acuña esperaban. A través de Instagram, la rubia apareció en un video llorando. ¿Qué pasó? El ambiente en donde ellos estaban terminó inundándose, causando destrozos en todo lo que había preparado.

"Lo que faltaba. ¿Saben lo que acaba de pasar en San Valentín? Me esmeré tanto y acaba de inundarse todo lo de la carpita, todo. Estábamos ahí comiendo y se inundó. Todo se inundó. El pianista tuvo que parar. Todo se llenó de agua. Me puse a llorar porque me esforcé tanto todo el día para que se malogre así. No sé qué pasó", declaró Brunella Horna.

Pese a este contratiempo, la pareja no dejó de dedicarse tiernas palabras de amor. Se sabe que este 14 de febrero, será el turno de Richard Acuña para sorprender a Brunella Horna ¿Qué tendrá planeado el congresista?