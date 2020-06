En la última edición de ‘En boca de todos', Brunella Horna dijo que se siente avergonzada porque el audio de la vez que lloró en TV por su expareja Renzo Costa se ha hecho viral en Tik Tok.

La rubia dijo que odia escuchar o ver el video de la vez que lloró en el programa ‘Bienvenida la tarde’ y le pidió a Renzo Costa que se olvide de ella y ya no la llame.

En esos tiempos, tanto fue el furor por su frase que hasta se hizo una canción que también fue viral en redes sociales. Años después, Brunella Horna cuenta que no le gusta escucharse y quiere enterrar su pasado.

“Odio ese audio, no tienen idea, mis gallos. Me ponen ese audio y yo ya me quieren ir. ¿Por qué tienen que recordar mi pasado tan feo? No me gusta ¡Qué vergüenza!”, dijo Brunella Horna.

Tras rumores de un posible embarazo de Brunella Horna, la joven empresaria y pareja del político Richard Acuña aclaró las dudas de sus seguidores en una publicación de Instagram.

“He recibido muchos mensajes de familia y amigos pensando que estoy embarazada, pero lamento decirles que no. Solo esta cuarentena está haciendo que me exceda con los postres”, señaló Brunella Horna en su red social.

Brunella Horna se averguenza de su pasado