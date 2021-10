Brunella Horna: “Sé que he sido un desastre en la cocina, pero con el tiempo he mejorado”

Este domingo hay una nueva edición de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, donde Brunella llega junto al chef de comida amazónica, Edgardo Roja, y Santi Lesmes, junto a la chef, Doña Pochita.

Desde el inicio del programa, Brunella, quien ya ha pasado por esta cocina sin mucha gloria, comentó: “Esta es la tercera vez que llego a Mi mamá cocina y la tercera es la vencida, esta vez voy a ganar sí o sí. Yo solo pido paz y calma al momento de dirigirme, porque si me gritan me aturdo y me quedo paralizada. Sé que tengo la mala fama de no saber cocinar, pero en la cuarentena he aprendido, los voy a sorprender”.

Sin embargo, ella quemó los plátanos durante la preparación de su plato. “Se que he sido un desastre en la cocina, pero ya tengo 24 años y con el tiempo he mejorado, solo tienen que tenerme paciencia. Y si sé cocinar plátanos porque yo he vivido un tiempo en Tarapoto”.

También, en alusión a aquella vez que llegó al programa y no reconoció la quinua, Brunella dijo: “Ni me hagan acordar de la quinua, porque hasta un reportaje me hicieron, me llamaron de un dominical para que hable de la quinua (risas)”. Y esta vez también confundió algunos ingredientes, como la cebolla china con el apio.

Richard Acuña le envía un mensaje a Brunella Horna

Además, Brunella recibió un mensaje sorpresa de Richard Acuña, en donde él aseguró que ella tiene arte culinario. “Es momento de que todos sepan de tu arte culinario y sepan cómo me engríes en la casa, ¡te amo!”. Sin embargo, Santi Lesmes no opinó lo mismo: “Si la cocina dependiera de Brunella, Richard ya se hubiera muerto de hambre. Brunella no sabe cocinar, es terriblemente mala”. También, a través de un video, su amiga Ivana Yturbe recordó: “Brunella solo pide delivery”.

