Brunella Horna sorprendió a sus miles de fans de Instagram con un radical cambio de look. La modelo y empresaria se presentó a sus seguidores con una caballera negra y les pidió su opinión por esta nueva apariencia. Su publicación superó los 20 mil likes.



Brunella Horna siempre publica algunas fotos de sus actividades diarias en Instagram y por eso cuenta con una legion de fans, que supera el millón.



En estas imágenes se puede apreciar a Brunella Horna con un azabache cabello negro y sus fans de Instagram le mostraron su mayoritario respaldo.



Los fans de Brunella Horna estuvieron de acuerdo con este nuevo cambio de look: "Luces hermosa", "Te queda muy bien", "Eres un ángel", fueron algunos mensajes de respaldo.



Sin embargo a un grupo menor no les gustó esta nueva apariencia de Brunella Horna."No te queda bien Brunellita" o "El cabello negro te hace ver mayor", le escribieron.

Brunella Horna es considerada una de las más grandes influencers nacionales en Instagram. Sus números así lo respaldan.



Hace unos días Brunella Horna y el congresista Richard Acuña celebraron un año de relación.



Recordemos que Brunella Horna y el parlamentario viajaron juntos a ver la participación de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018.