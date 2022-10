FUERTE DISCUSIÓN. Brunella Horna y Yolanda Medina tuvieron un fuerte altercado en pleno programa EN VIVO de ‘América Hoy’. Todo inició cuando la cantante se burló de la modelo por no saber bailar, calificando como “chiste” sus pasos de baile, esto incomodó a la pareja de Richard Acuña, quien no se dejó.

“ El baile de Brunella ha sido un chiste, para qué le voy a decir que baila si no baila , yo cuando te vi en la primera temporada en realidad eras un chiste... Lo que pasa que la temporada que tú bailaste lo hiciste con varios personajes que no tenían experiencia, pero yo sí bailé con reina de reinas.”, fueron las palabras de Yolanda.

Sin embargo, totalmente incómoda, Brunella Horna arremetió y le dejó en claro que, pese a no bailar, la convocaron para bailar en ‘El Gran Show’, mientras que a ella no.

“Tú también te equivocaste teniendo toda la experiencia del mundo (...) No bailo, lo reconozco y por eso no entré a ‘El Gran Show’. Definitivamente, tengo que aceptar que sí, me llamaron para ‘El Gran Show’, ¿a ti Yolanda, te llamaron? ”, dijo desatando las risas de todo el set.

“A mí, ¿sabes para dónde me llamaron? Para ‘El Artista del Año’, querida, siempre me llaman ”, enfureció la cumbiambera.

Brunella Horna vs Yolanda Medina

YOLANDA CALIFICA DE ‘VALIENTE’ A MELISSA

La líder de Alma Bella, Yolanda Medina, afirmó que le encantó ver a Melissa Paredes en la pista de ‘El gran show’, ya que todos merecen una segunda oportunidad y ‘ella no ha matado a nadie’.

“ Me encantó ver a Melissa en la pista de baile. Es una mujer valiente y joven ... Así es, totalmente. Ella no mató a nadie, solo es un ser humano que se equivocó, pero estamos en un mundo machista”, señaló.