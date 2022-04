Dicen que la distancia es el olvido o que amor de lejos, felices los cuatro. Pero esta historia es especial. Brunella Horna, conductora del programa ‘América hoy’, que va de lunes a viernes por las mañanas, vive un romance de ensueño con Richard Acuña y a pesar de los obstáculos de la profesión, ellos han encontrado la verdadera ruta de la felicidad.

Brunella, ¿cuántos programas de espectáculos ves en el día?

Ninguno.

¿No te gustan?

No tengo tiempo por mi trabajo.

¿Cómo te enteras de lo que sucede?

Por Twitter e Instagram.

Si trabajas tanto, ¿cómo se mantiene tu relación con Richard Acuña?

La verdad es que nos vemos muy poco.

¿Qué día?

Los fines de semana.

¿Cómo es eso?

Él trabaja entre Chiclayo y Trujillo, y yo en Lima. Nos hemos organizado: una semana voy al norte y la otra él viene.

¿Pero amor de lejos...?

Nuestra relación empezó así y nos hemos acostumbrado a extrañarnos.

¿Es mejor?

Cuando estamos juntos, aprovechamos cada minuto.

¿Te dan ataques de celos?

Solo lo necesario. No soy enfermiza, ni tampoco muestro desinterés.

¿Estás pendiente de él?

Siempre quiero saber dónde está, cómo está.

¿Lo ‘marcas’ por el celular?

Al caer la noche, que es la hora que ambos coincidimos en estar libres, le hago videollamadas.

¿Quién busca la ‘bronca’?

Él es fosforito, yo prefiero dialogar.

¿Cómo manejas la diferencia de edad?

Son poco más de diez años, aunque la gente crea que es mucho más.

¿Perdonarías una infidelidad?

Mi respuesta es no.

¿Pero...?

Entiendo que cada relación tiene sus razones y motivos, y cada uno sabrá qué hacer y por qué. Además, si ambos quieren ir a terapia, reparar el daño hecho, bien por ambos.

¿Qué haces si ves al enamorado de tu amiga con otra chica?

Le tomo foto y se la muestro a ella.

¿Te ha pasado?

Muchas veces y me he metido en problemas por ello. No importa, porque a mi amiga siempre le diré la verdad.

Cuéntame un caso...

Hace 7 años encontré al novio de alguien que aprecio mucho y se lo dije.

¿Cómo reaccionó?

Me dijo que yo era una tóxica.

¿Y si la pareja de tu ‘causita’ te trata de ‘florear’?

Lo parcho y le digo a la enamorada.

¿Te gustaría ser mamá?

En un par de años, formar una familia y casarme.

¿Y cuando eso pase?

Nace mi hijo y me tomaré un año sabático para criarlo.

¿Has peleado con algún amigo de la televisión por criticarlo?

No tengo amigos en este medio. Hay conocidos que quiero y respeto mucho.

¿Por qué?

Es un lugar de mucha competencia laboral y cada uno piensa por sí mismo y baila con su propio pañuelo.

Viajaste a Cancún sola, sin Richard...

Fue una despedida de soltera de mi mejor ‘pata’ que se había organizado un año atrás.

¿Tu pareja se incomodó?

Él me insistió que viaje, que haga lo que sea por estar con mis amistades.

Agradecerte por tu tiempo, que lo valoras y trabajas mucho...

Al diario por la entrevista y a la gente por seguir llevando a ‘América hoy’ arriba en la sintonía.

