Karol G llegó al programa 'Mi Casa' de Latina para invitar a sus fanáticos peruanos a su concierto este 25 de agosto en Hydra de Miraflores. La cantante colombiana estuvo acompañada de Brunella Horna, Chiquito Flores y Germán Loero.

Durante una parte de su presentación en el programa, Ernesto Jiménez le comentó que Brunella Horna también había lanzado hace algunos años su propio hit 'Ya no me busques', dedicado en ese entonces a Renzo Costa.

De pronto, la canción de Brunella Horna sonó de fondo y Karol G le pidió a la rubia que bailara un poco y que la cantara. La novia de Richard Acuña no dudó en pasar al frente e hizo los recordados pasos del tema 'Ya no me busques'.

Después de cantar la canción, Brunella Horna mencionó muy orgullosa que el video oficial de su canción tiene tres millones de vistas en YouTube. La rubia quería saber cuántas reproducciones tenía el video de Karol G 'Mi cama' en la misma plataforma.

Karol G se quedó pensando por un momento y dijo: "Tiene 360 millones de vistas (en YouTube)". Al escuchar la respuesta de la colombiana, Brunella Horna solo atinó a decir: "Aaaay, mejor ya no digo nada", haciendo reír a todos en el set.

Para hacerla sentir bien con su logro en YouTube, Karol G le dijo a Brunella Horna que su video en algún momento también tuvo 3 millones de vistas. Sin embargo, Ernesto Jiménez le aclaró algo a la colombiana: "Pero la canción de Brunella tiene como 8 años".

