Brunella Horna: ¿‘Wawita’ invitará a sus ex a boda con César Acuña? [VIDEO y FOTOS]

Brunella Horna aseguró que aún no tiene planes de boda con el congresista Richard Acuña y, si le dijo lo contrario a la periodista Milagros Leiva, fue ‘para salir del paso’.



“Yo estaba en la misa del Papa en Trujillo y Milagros me pregunta, ¿no te has casado? ¿Cuándo te vas a casar? Están viviendo en pecado. Me quedé helada y le dije ‘ya pronto’”, afirmó Brunella Horna.



Sin embargo, Brunella Horna dijo que su boda será a lo grande, en provincia y no invitaría a ninguna de las exparejas.



“Lo que nos gustaría a los dos, que somos provincianos, si nos casamos, es que sea en el norte. Yo digo en Pimentel (Chiclayo), pero él quiere en Trujillo. Y mi boda será escandalosa, me gustaría que esté un grupo de mi tierra como ‘El Grupo 5’ o ‘Los Hermanos Yaipén’ e invitaría a todos, menos a los ex”, manifestó Brunella Horna.



Brunella Horna