Brunella Horna se viste de conejita Playboy y le canta a Richard Acuña: "A mí me gustan mayores" [VIDEO]

Brunella Horna y Richard Acuña están pasando por el mejor momento de su relación. La parejita celebró su primer mes de enamorados en Italia -generando polémica- demostrando que lo suyo sí es serio.

Brunella Horna está verdaderamente enamorada. Tanto es su cariño y admiración por Richard Acuña que en una de sus últimas declaraciones en TV sobre el congresista, lo comparó con Brad Pittdejando atónitos a todos.

"Pero para mi es un Brad Pitt, pues. Cada uno está enamorado. Yo, en verdad que estoy feliz. Es una persona que me llevo muy bien con él. Tenemos mucha química. Es provinciano al igual que yo", dijo Brunella Horna en 'En Boca de Todos'

Brunella Horna

El congresista Richard Acuña también ha demostrado que Brunella Horna es importante en su vida. No solo la ha presentado a toda su familia norteña. También viajó con ella y se mostró cariñoso en un evento público a su lado.

Incluso, en un enfrentamiento en Twitter con Jaime Chincha, el segundo vicepresidente del Congreso de la República defendió a Brunella Horna cuando el periodista la mencionó. "Una denuncia con pruebas no ofende sino debe tener respuesta. No te vayas por las ramas, sino terminamos hablando de Brunellita", escribió el conductor.

Richard Acuña no toleró que Jaime Chincha mencione a su enamorada. Y lamentó que en una discusión política, meta a Brunella Horna. Por eso, le refutó así: "Más vergüenza aún hablando de una mujer. Imagino que no tienes madre, hermana o hijas. Todo lo qué haces por un aplauso de tus jefes", escribió el congresista.

Más vergüenza aún hablando de una mujer. Imagino que no tienes madre, hermana o hijas. Todo lo qué haces por un 👏 de tus jefes — Richard Acuña Núñez (@RichardAcunaN) 26 de octubre de 2017

La relación va viento en popa. Y como prueba, Brunella Horna y Richard Acuña ya no temen posar juntos en redes sociales. La modelo compartió su celebración por Halloween junto a su congresista ¿De qué se disfrazaron? A la parejita no se le ocurrió mejor idea que interpretar a una conejita de Playboy y a Hugh Hefner.

Brunella Horna y Richard Acuña Brunella Horna y Richard Acuña

Pero no todo quedó ahí. Brunella Horna estaba tan feliz de estar acompañada de Richard Acuña que compartió un video dedicándole la popular canción: "A mí me gustan mayores". Aunque el congresista no aparece en el video, la modelo dirige su mirada hacia donde está él.

Brunella Horna canta 'A mí me gustan mayores'

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.