QUÉ INCÓMODO. Brunella Horna y Melissa Klug tuvieron un incómodo encuentro en ‘América Hoy’. Ambas han tenido un percance antes y al parecer continuó tenso el set para el programa de este lunes del magazine matutino. La ‘Blanca de Chucuito’ comentó sobre su relación con Jesús Barco y provocó la reacción de la modelo.

Todo inició cuando la pareja de Richard Acuña recordó que el futbolista despertó a Melissa con una torta en la cama por su cumpleaños, sin embargo, la influencer hizo hincapié que no solo fue su novio sino también sus hijas.

“Nosotros no tenemos que fingir en redes para...” , comentó. Esto encendió las alarmas de Brunella Horna, quien evidentemente se desconcertó y recalcó.

“ Que sea clara, por favor... ¿Cómo quién? ¿Te parece que yo hago eso? Supongo que tú eres clara , cualquier cosa me lo dirías en la cara”, precisó.

Ante esto, Melissa Klug decidió poner paños fríos a la situación. “¿Ya ves? Todo lo toman a mal. Nosotros no tenemos que mostrar algo que es falso porque mi día yo lo muestro a todas las personas que comparto. No lo digo por alguien en especial, no me hagan pelear ”, resaltó.

Melissa Klug dice que no ha fingido en redes

MELISSA KLUG JUSTIFICA A JESÚS BARCO

LO RESPALDA. Melissa Klug continúa más fuerte que nunca con su pareja Jesús Barco, luego que este dijera que ni él sabe si terminará casándose y que son “tonteras” lo que hablan sobre planes de matrimonio. La ‘Blanca de Chucuito’ se presentó en América Hoy y lo justificó diciendo que estaba bromeando.

Melissa Klug pasó por el juego de “verdad o inocente” en el magazine matutino para responder ciertas preguntas íntimas, entre ellas, sobre el futbolista Jesús Barco.

“Él estaba declarando un tema deportivo y obviamente el ‘Gato’ Cuba es su amigo, estaban en chacota. Yo lo tomo de verdad... no me molestó para nada, estaba nervioso ”, dijo.