‘La Carlota’ llegó este martes al set de “América Hoy” para participar en la secuencia “No soporto” contra Brunella Horna. Sin embargo, la compañera de María Pía Copello no imaginó que la ‘rubia’ le diría que es una persona desleal por su pase de ATV a América Televisión.

“No soporto que seas tan desleal. Que te importe más el dinero que tu amistad con JB (Jorge Benavides)”, expresó Brunella Horna provocando que ‘La Carlota’ se toque el corazón.

Brunella Horna le dice a la Carlota que fue desleal con JB

La figura de “Mande quien mande” se mostró en desacuerdo con la ‘rubia’ y solo le aclaró que se trata de trabajo y no deslealtad . “Yo me hago una pregunta. ¿Desleal se refiere a una persona que cambia de canal? En todo caso, tú eres recontra desleal, has estado en ATV, en América, dejaste Emprendedores. O sea, estamos trabajando”, puntualizó. “Eso no se llama deslealtad, se llama trabajar, hijita”, acotó.

“Pero… Jorge Benavides es tu amigo”, atinó a responder para defenderse. Sin embargo, ‘La Carlota’ fue clara y remarcó que su salida del elenco de “JB en ATV” se dio en buenos términos con Jorge Benavides, a quien considera su amigo.

“Y no tiene nada que ver la amistad con el trabajo. (El contrato terminó), además el Perú entero sabe que Jorge y yo somos recontra amigos. Y yo había hablado con él sobre el tema para irme a otro canal”, reafirmó la conductora de “Mande quien mande”.

