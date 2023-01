¿SERÁ? En América Hoy, durante la secuencia en la cocina, Edson Dávila reveló que Brunella Horna había presentado malestares y que estaba extraña.

“¿No la notan rara a Brunella? Yo la siento distinta ¿No estas embarazada?”, le dijo. Ante ello, Janet Barboza confirmó que la ‘Bubu’ estaba con malestares.

Giselo echa a Brunella y revela que está con malestares

“Sí, me siento un poco mal (Ethel: ¿Por qué?) Ay chicos... de verdad, yo no les puedo contar nada detrás de cámaras porque todo lo cuentan aquí”, dijo visiblemente incomoda.

¿Qué dijo Brunella Horna tras casarse con Richard Acuña?

Hace unos días, pese a demostrar estar muy enamorada, Brunella Horna reconoció que le chocó que le digan “señora” luego de casarse con Richard Acuña.

“Estoy disfrutando de mi etapa de recién casados, que es hermosa. Estoy en el mejor momento de mi vida, me casé con el amor de mi vida y soy muy feliz. Estoy segura del hombre que tengo a mi lado. Al día siguiente de mi boda ya todo el mundo me decía ‘señora’ y la verdad que me chocó. Prefiero que me llamen Brunella, soy muy joven para que me digan señora (risas)”, dijo.

