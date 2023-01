Nicole Akari, se pronunció sobre el matrimonio Brunella Horna y Richard Acuña y los looks de sus invitados. La fashionista calificó la ceremonia como ‘la boda soñada’, aunque comentó que algunos asistentes olvidaron leer el parte donde se remarcó que los caballeros debían ir en smoking y las damas con vestido largo.

“Creo que después de la boda de Natalie Vértiz, la de Brunella es la ‘boda soñada’ con derroche de elegancia. Yo no fui, pero quienes asistieron me comentaron que había en abundancia todo, comida, bocaditos, bebidas, tragos. Bueno, era de esperarse que el hijo de quién postuló a la presidencia le regale, a su hoy esposa, una boda de ensueño”, detalló Akari.

¿Los novios estuvieron atinados?

El velo de Brunella me pareció soñado, ella es hermosa. Lo único fue que ese moño, que ya lo había usado Natalie Vértiz el día que se casó, con el que se quiso aseñorar para estar un poco pegada a la edad de él, solo la hizo verse más alta que Richard y que se le vea chiquito. Él estuvo elegante hasta que se cambió de zapatos y se puso esos ‘elévate shoes’, ahí desatinó. El vestido fue espectacular, su ramo bien aunque le hubiera quitado un poco de flores, ella me pareció impecable.

¿Qué te parecieron los trajes de los invitados?

Bueno, cuando vi algunas fotos casi me desmayo. Creo que algunos olvidaron leer el parte que decía smoking y vestido largo. Hay que tener criterio, no por verse rica y mamacita te vas a poner lo primero que encuentras, desde ahí hay que sacar su línea. Empecemos.

Christian Cueva 'toneó' con Marisol en boda de Brunella y Richard. Foto: Captura.

Pamela y Cuevita:

El vestido de ella era mucho, el color fucsia no iba, parecía que estab en el cuento de Las Mil y una Noche, era demasiado y él con su peinado de papagallo, pero los dos son figurettis y les gusta llamar la atención. A ella le rescato su peinado.

Foto: Instagram Ethel Pozo

Ethel Pozo

Qué pésimo el traje de Ethel demasiado brillo y encima ha subido un poco de peso. Creía que todavía era Navidad y no una boda. El vestido que llevó le da más volumen al cuerpo y se ve más ancha, me quedo con su pienado. Me asusta que haya elegidao un vestido de Norka, le está siguiendo los pasos a su mamá.

Foto: Instagram Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel:

Está vez estuvo mejor que Ethel, sobría con ese vestido negro y bien peinada.

La empresaria y conductora de TV lució un sobrio diseño en clave dorada. El ceñido vestido con el que hizo 'match' con su hija Antonella fue de escote en V y profunda abertura en la pierna. (Foto: IG @janetbarbozaa)

Janet Barboza:

Con ella he tenido algunas discrepancias, pero esta vez creo que le atinó con el color del vestido, aunque para levantarlo le hubiera puesto un zapato o una joya que llame la atención. Amé cómo sujeto su cabello y su hija estuvo regia. A ambas se les veía bien.

La exreina de belleza asisitió a la boda luciendo un vibrante vestido rojo de corset de encaje y una larga falda con detalles de capas de tul. Undiseño de la marca Maria Ximena. (Foto: IG @valepiazzav)

Valeria Piazza:

Divina en su vestido rojo, que tenía un corte medio españolete. Ella la tiene clara sabe qué le queda y qué no. Acertada completamente.

Pamela Franco también llegó al matrimonio junto a Christian Domínguez.

Pamela Franco:

Me asusté al verla así, con esas dos piezas, se olvidó que era una boda elegante, creo que fue con lo primero que encontró para acompañar a Christian, gran error.

Pero en la boda de Ethel se le vio muy bien con el vestido rojo que llevó, ¿qué crees que pasó?

En esa oportunidad la vestí yo, pero está vez no. Y ya me comentaron que mandó a diseñar ese modelo, pero esa tenida era para un cóctel no una boda.

MÁS INFORMACIÓN: