Ante las cámaras de “América Espectáculos”, Brunella Horna desmintió que este pensando en participar en el Miss Perú 2023 para darle la batalla a Luciana Fuster.

La conductora de “América Hoy” reconoció que nunca fue una opción para ella participar en el certamen de belleza, incluso aseguró que no habló en ningún momento sobre el tema con Jessica Newton.

“No, era una broma del programa que Ethel me decía que postule, todos me apoyaban, pero no lo veo súper complicado realmente. No he conversado con Jessica Newton, para nada”, puntualizó la modelo.

Edson Dávila, quien se encontraba al lado de ella, manifestó que propondrá en el matutino que hagan un Miss Primavera para que la ‘rubia’ se enfrente a Susy Díaz y su Florcita Polo.

“Me hubiera encantado verte participar, de verdad, aunque sea miss Primavera hay que hacerle, que compita con Florcita Polo y Susy Díaz hay que hacerlo”, resaltó el popular ‘Giselo’. A lo que Brunella solo atinó a responder: “Miss Primavera América Hoy, la tengo difícil con ellas”.

