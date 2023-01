A pocos días de su regreso a la conducción de “América Hoy”, Brunella Horna se dio un tiempo para enviar un mensaje de solidaridad a su compañera Ethel Pozo, quien vive un complicado momento luego que sufriera un robo en su vivienda.

La joven modelo y empresaria dijo que desea “con el corazón” que la hija de Gisela Valcárcel recupere los dos discos duros, en los que guardaba las fotografías de sus hijas, que se llevaron los delincuentes.

“Cuando Ethel me contó me sentí horrible, es muy penoso, me solidarizo con ella, con Julián y con sus hijas. Y si bien las pérdidas materiales afectan , porque trabajaste mucho para conseguir lo que tienes, puedes trabajar el doble para recuperarlo, pero las fotografías de sus hijas, ¿cómo las recuperas?, lo emocional es más importante que lo material. Ojalá, deseo de corazón, recupere sus recuerdos. La delincuencia en el país tiene que frenar”, indicó la rubia a Infobae.

Por otro lado, Brunella Horna se refirió a su pronto regreso a la TV, después de haber contraído matrimonio con Richard Acuña. “Estoy feliz, muy emocionada, llego recargada, llegamos el mismo equipo de siempre, que nos llevamos tan bien, somos la familia disfuncional, así como nos ven delante de cámaras, somos detrás de cámaras, y eso le gusta al público”, dijo.

La rubia aclaró que se encuentra disfrutando de su vida como casada. “Estoy en el mejor momento de mi vida, me casé con el amor de mi vida, estoy muy feliz, cada día estoy más contenta y segura del hombre que tengo a mi lado. Además, estoy con muchas ganas de crecer, de seguir aprendiendo mucho, y con mi marca de ropa también estoy muy bien, he crecido mucho, y esto también es gracias a la exposición que te da la televisión, porque yo siempre uso prendas de mi marca”, concluyó.

Richard Acuña celebra regreso de Brunella Horna a “América Hoy”: “Orgulloso de ti”

Richar Acuña fue uno de los más felices con el anuncio que hizo Brunella Horna sobre su continuidad en la nueva temporada del matutino “América Hoy”. El excongresista no dudó en felicitar a su esposa de forma pública.

A través de su cuenta oficial del Instagram, la popular ‘Bubu’ compartió una fotografía en la aparece firmando su contrato con GV Producciones. “ Feliz de seguir un año más en el programa, con un super equipo y grandes líderes. Vamos a seguir creciendo”, fue la leyenda que escribió junto a la instantánea.

Rápidamente el hijo de César Acuña recurrió a los comentarios para dejarle el siguiente mensaje: “ Felicitaciones mi amor, estoy muy orgulloso. Te amo”. La figura de “América Hoy” no fue indiferente al mensaje de su esposo y le respondió: “Gracias amor. Te amo”.





TE PUEDE INTERESAR