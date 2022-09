QUEDÓ FRÍA. Brunella Horna está a puertas de celebrar su matrimonio con Richard Acuña y como idea para su despedida de soltera les propuso a sus compañeros de ‘América Hoy’ viajar a Miami, Estados Unidos, para disfrutarlo.

“ ¿Qué les parece si hacemos mi despedida de soltero en Miami? ”, fueron las palabras de la modelo, sin embargo, quedó sorprendida porque Edson Dávila ‘Giselo’ le dijo que no tenía visa para viajar.

“ No te pases, pues bubu, no tengo visa ”, acotó el carismático conductor, por lo que Brunella quedó sorprendida. “ ¿No tienes visa? Cómo no vas a tener visa? ”, puntualizó generando las risas de Janet Barboza.

ETHEL POZO RUEGA POR MELISSA PAREDES

En América Hoy, Ethel Pozo apareció con un cartel en mano para pedir el regreso de Melissa Paredes a El Gran Show, reality de baile de Gisela Valcárcel que vuelve a las pantallas este sábado.

“Por favor que nos escuche el equipo de producción (...) Necesitamos que nuestra candidata a El Gran Show sea elegida para este sábado. Estamos iniciando una campaña pro Melissa Paredes”, manifestó.