Brunella Horna y el político Richard Acuña son un una de las parejas más estables de Chollywood, por lo que la modelo ha mostrado sus deseos de convertirse en madre este año. Si bien ambos han decidido no comprometerse, sí esperan que su hijo nazca pronto.

“Es mi sueño ser mamá. Me encantaría tener dos hijos. Matrimonio digo que no, pero hijos sí. Es mi sueño más grande, ser mamá y que mi primer hijo sea hombrecito ”, dijo la conductora de ‘América Hoy’ en una entrevista para El Popular.

Incluso, Brunella Horna confesó que ya tiene el nombre para el bebé que vendría en camino muy pronto y no será “Richard”, pues el excongresista ya tiene un hijo con su mismo nombre.

“ Se va a llamar Gustavo como mi papá. Yo siempre digo: yo tengo papitis . Ya Richard lo tiene claro, y él ya tiene un hijo con su nombre, por allí no hay debate con el nombre. Es mi sueño, espero que este año se pueda lograr”, acotó.

BRUNELLA NO HA INICIADO TRATAMIENTO DE FERTILIDAD

La modelo Brunella Horna descartó haber iniciado tratamiento de fertilidad para su embarazo y resaltó que la diferencia de edad con Richard Acuña nunca ha sido un problema, pues son una pareja que tienen mucho en común.

“ Son 12 años los que me lleva, la verdad que no nos damos cuenta de la diferencia de edad. Somos una pareja que tiene mucho en común, los dos somos norteños, emprendedores, trabajadores, nos apoyamos bastante. Hay mucha química. Nosotros convivimos ya cuatro años y muy bien. No hay planes de matrimonio, ahorita, tenemos otros planes como construir nuestra casa, que es lo que nos motiva a ambos”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR

Ricardo Gareca: Revelan plan de Colombia para ficharlo tras Qatar 2022 [VIDEO]

Melissa Paredes confiesa que volvería a hablar con Janet Barboza: “Ojalá no nos salgamos peleando”

Melissa Paredes revela que perdió 20 mil dólares con Rodrigo Cuba: “Hice un mal acuerdo, qué pelotuda fui”

Merly Morello habla sobre su bisexualidad: “A los cuatro años me gustó una chica del nido”