LO CONFESÓ. Brunella Horna le abrió las puertas de su casa a Estás en Todas y reveló detalles sobre el escándalo que viene envolviendo, en las últimas semanas, a Patricio Parodi, Luciana Fuster y su amiga, Flavia Laos.

La rubia reveló que conversó con Flavia en el baby shower de Ivana Yturbe y tocaron el tema de los rumores de romance entre el ‘Pato’ y Luciana, antes del ampay que confirmó que están saliendo pese a que lo negaron en varias oportunidades.

“Flavia decía ‘no creo’. Cuando salió el ampay realmente me sorprendió porque habíamos hablado de ese tema y me dijo ‘yo no lo creo’”, confesó Brunella Horna para las cámaras del programa sabatino de América Televisión.

Asimismo, aseguró que ve muy bien a su amiga en Miami, trabajando con varias empresas internacionales. “A mí me parece que está manejando sus cosas súper bien y bueno, si no funcionó una relación que la tire para atrás. Ella está saliendo adelante muy bien”, acotó.

