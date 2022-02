A sus 24 años, Brunella Horna responde nuestras preguntas con la madurez que la vida le ha dado. Tiene una relación de cuatro años con Richard Acuña y asegura que está basada en el respeto y la confianza. Sin embargo, no le pasaría por alto una infidelidad. Remarca que no es tóxica y que su pareja la apoya en este reto que asumió como conductora de ‘América hoy’, su sueño hecho realidad.

Brunella, esta semana ha sido bastante atareada para ti...

Sí, por tantas emociones y sorpresas. Estar en ‘América hoy’ es un sueño hecho realidad.

Las críticas por tu debut no han faltado, pero seguro ya estás bañada en aceite.

Estoy en televisión desde los 17 años, al principio sí me chocaba y lloraba, y lloraba de verdad, pero ahora lo que digan me resbala.

Y si juegas ‘Yan kem po’, ¿escoges ‘piedra’ o ‘papel’?

(Ríe) Yo no me considero una piedra, soy una chica joven; soy, creo, la conductora más joven de la televisión peruana y tengo todas las ganas de seguir aprendiendo. Lamentablemente hay gente que no sabe reconocer eso, que nunca te va a felicitar, solamente van a menospreciarte y no me voy a ver afectada por sus comentarios.

¿Janet ya te hizo pagar el ‘derecho de piso’?

Creo que todavía le falta. Janet tiene un carácter especial, obviamente por su carrera y trayectoria, pero detrás de cámaras es una persona que me ha ayudado mucho con sus consejos y realmente me ha sorprendido porque tenía otro concepto de ella, me cae muy bien, estamos haciendo un buen equipo.

Edson Dávila (‘Giselo’) dice que eres una ‘Janet chiquita’...

Para serte sincera, estoy muy actualizada con los temas de la farándula, deportes y política. Me gusta estar informada sobre lo que voy a hablar.

Brunella Horna no se siente una 'piedra' y sabía que la iban a criticar por su debut en 'América hoy', pero está contenta porque el público la respalda (Foto: Cortesía GV Producciones)

Tu pareja, Richard Acuña, debe estar contento por tus logros...

Te voy a ser bien sincera, le dije a él casi el último día que me hicieron la propuesta formal. Richard me apoya en todo lo que emprenda, siempre nos estamos dando aliento mutuamente.

Qué bueno tener una pareja que comprenda el mundo de la televisión, porque el suyo (política) es muy distinto al tuyo.

Sí, estamos en polos opuestos. Incluso, al principio nadie apostaba por nosotros. Estaré en el mundo de la farándula, pero cuido mucho mi relación y si hay problemas en casa, como pasa con cualquier relación, se maneja entre cuatro paredes y punto.

¿Siempre te han gustado los hombres mayores?

Ja, ja, ja ... No es que tenga ese prototipo de persona para que sea mi pareja. Simplemente esa persona llegó a mi vida en su momento y Richard apareció cuando menos lo esperaba, y así se dieron las cosas. Richard es la persona indicada para mi vida.

¿Cuánto tiempo tienen de relación?

Tenemos cuatro años y desde el primer día nos llevamos bien.

Esta experiencia de compartir con sus hijos, siendo tan joven, y convertirte en ‘mamá’ debe ser algo que te impactó...

Bueno, al inicio sí, pero no me veían como su mamá porque tengo las cosas muy claras. Soy como una amiga para ellos, saben que cuentan conmigo para decirme cosas que tal vez con los papás no pueden soltar y esto se da gracias a la aceptación de la mamá también.

Qué importante es que las cosas ‘fluyan’ por las criaturas...

Siento que tanto Richard como yo no nos apresuramos por la calentura de una relación para querer oficializar y presentar a los hijos de frente, no. Richard vino, me puso las cosas claras y tomamos el tiempo debido para que conozca a sus hijos y no sea un impacto fuerte. Fue lo mejor porque todos nos llevamos muy bien el día de hoy.

‘NO SOY TÓXICA’

¿Te gusta ‘marcar territorio’?, porque te escuché decir en el programa ‘yo voy donde mi marido va’ y Ethel te bromeó comentando: Me parece o eres algo tóxica, ‘Brune’.

No soy tóxica, soy muy relajada y Richard no me va a dejar mentir. Me enfoco mucho en mi trabajo y vida personal, porque si voy a estar pensando qué hace o deja de hacer mi pareja creo que es una pérdida de tiempo. Cada uno debe ser consciente y responsable de lo que hace, así manejamos nuestra relación con mucho respeto por parte de ambos.

Pensé que marcabas a Richard mismo ‘Reyna a Maradona’...

No, pero tampoco es que me vaya al extremo del desinterés. Mitad y mitad, y mientras haya respeto, confianza, todo irá bien, porque él está trabajando entre Chiclayo y Trujillo y yo estoy acá, en Lima, pero no estamos a cada rato hablando, ni yo lo permito ni él tampoco.

Si no se pierde el gusto.

Por supuesto, hay que extrañarse un poco.

Pero es una relación consolidada, pues te vi en el estadio con la familia de él, es importante ese ‘feeling’ con el entorno de la pareja.

Sí, es verdad, pienso que cuando uno se casa, no soy casada, o se une a una pareja es con toda la familia y gracias a Dios su familia me recibió muy bien. Ellos lo ven feliz conmigo, entonces están contentos.

Brunella Horna dice que ser una de las conductoras de 'América hoy' es su sueño hecho realidad y que Janet Barboza le cae bien. (Foto: Cortesía GV Producciones)

¿Tu papá tiene la misma edad de Richard?

¡No! Mi papá es mayor y se llevan bien. Mi papá lo quiere mucho, Richard se ha robado el corazón de toda mi familia.

Imaginé que, por la diferencia de edad, había un poco de recelo por parte de tu familia.

Al principio me preguntaban quién era y por qué, pero Richard supo ganarse a mi papá respetándome y tomándose el tiempo debido para conocer a mi familia.

¿Descartaste casarte con él?

La verdad, sí, lo descarto por ahora porque no es mi prioridad, pues estoy enfocada en mi trabajo. Además, ya convivimos y no necesitamos casarnos, por ahora.

Comentaste que lloraste mucho porque te fueron infiel. ¿A Richard no le darías una oportunidad si pecara?

La verdad, no habría vuelta atrás. Cuando el cristal se rompe no es el mismo. Pienso que no hay nada más bonito que abrazar a tu pareja y sentirte tranquila, porque cuando la abrazas y no sientes esa paz, ya se perdió todo.

Es cierto y se han visto muchos casos, como lo que pasó con Melissa y el ‘Gato’ que eran una pareja ‘tan bonita’.

Sí, se veían lindos. Cuando el ‘Gato’ trabajaba en Vallejo, siempre estuvo muy pendiente de su esposa, siempre hablaba de ella y enterarnos de lo que pasó fue como un ‘baldazo de agua fría’ para todos, pero ya ambos han dado vuelta a la página. Esa relación murió y lo único que tienen que pensar es en su niña porque las personas que estamos afuera vemos como una competencia de fotos entre ellos para ver quién sale más con la bebé. Creo que no soy la única que piensa así.