Richard Acuña está en el ojo de la polémica por una foto que publicó Brunella Horna tras sus vacaciones. El político lució un marcado abdomen y muchos especialistas han comenzado a decir que habría recurrido a la ayuda profesional de médicos estéticos.

El programa ‘Amor y fuego’ recurrió al doctor Steve Díaz para que comente y dé su opinión experta sobre el ‘sixpack’ del novio de Brunella Horna, quien luce ahora orgullosa su anillo de compromiso.

El especialista indicó que cree que Richard Acuña se sometió a una operación estética y que no son naturales. La inversión alcanzaría los 40 mil soles, que es lo que cuenta una abdominoplastia.

“ No son de él (los abdominales marcados) porque una persona que tiene los abdominales tan marcados y tan grandes debería tener los brazos y los hombros más marcados”, comentó el especialista.

BRUNELLA NO USA ANILLO DE COMPROMISO

Brunella decidió revelar los motivos por los que no luce el anillo que le dio Richard. “Desde el sábado no tengo mi anillo... no, no lo perdí, no lo vendí”, dijo en un inicio logrando captar la atención de todos los presentes en el set de “América Hoy”.

La joven modelo y empresaria contó que tuvo que devolver su anillo para que le hagan unos ajustes debido a que le quedaba muy grande.

“Lo que pasa es que Richard se equivocó de talla, compró una talla más grande y justo aproveche mi viaje (a Miami) y lo deje por allí, en la misma tienda donde él lo compró para que esté a mi medida y no se me caiga”, comentó.