Richard Acuña tuvo que salir al frente para responder a la ola de críticas que tanto él como Brunella Horna recibieron por el viaje que realizaron a Italia. Según informó Latina, el congresista de Alianza para el Progreso viajó durante la semana de representación parlamentaria.

La semana de representación del Congreso es para que los parlamentarios viajen a las ciudades donde fueron elegidos y den cuenta de sus acciones en el Hemiciclo. Sin embargo, RichardAcuña decidió pedir licencia sin goce de haber para irse a Europa con Brunella Horna.

Ante esto, el congresista convocó a una conferencia de prensa para explicar las circunstancias de su viaje. Richard Acuña manifestó que este viaje fue planificado hace unos cinco meses con su familia y por ese motivo no sabía que la semana de representación coincidiría con la fecha.

Además, el segundo viceministro del Congreso de la República hizo hincapié en varias oportunidades que él no utilizó ninguno de los recursos públicos para ir a Europa. Richard Acuña declaró que el lunes 25 de setiembre sí estuvo en Trujillo, pero los días posteriores fue a Europa.

Richard Acuña sobre viaje a Europa

"Tuve un viaje fuera del país solicitando una licencia sin goce sin haber. Ese viaje fue planificado hace cuatro o cinco meses, cuando aún no se sabía si la semana de representación iban a ser esos días. No he perjudicado los recursos de los peruanos como en más de una oportunidad se ha podido mencionar en diferentes medios", declaró Richard Acuña en el Congreso.

En el programa 'Espectáculos', Brunella Horna también comentó que viajó no solo con Richard Acuña sino también con su suegra y el hermano del congresista. "Fue un viaje planeado para ellos hace tiempo. Es una familia muy unida", comentó la rubia.

Richard Acuña también señaló que él no espera a la semana de representación para viajar a Trujillo. Según el congresista, viaja constantemente allá cuando no tiene que hacerlo. "Yo estoy en Trujillo todas las semanas. Entre agosto y setiembre he viajado en diez oportunidades", comentó.

"TENGA UN POCO DE SANGRE EN LA CARA"



La periodista Juliana Oxenford no pudo contener su indignación al informar sobre la 'luna de miel' de Richard Acuña y Brunella Horna en Europa en lugar de asistir a la semana de representación parlamentaria.

"Tenga un poco de sangre en la cara. Si va a hacer este roche de viajar, de no ir a su tierra en semana de representación, no ponga -sacando pica- estas fotitos paseándose por Venecia, saludando al papa Francisco con su novia, cuando la mayoría de peruanos no puede hacer eso, y la mayoría de congresistas tampoco", dijo Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford arremete contra Richard Acuña

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.