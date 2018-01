Brunella Horna: Modelo dice que confía en Richard Acuña [VIDEO]

Brunella Horna admitió que es una mujer celosa, pero que está tranquila y confía en su pareja, el congresista Richard Acuña, quien fue fotografiado muy cariñoso con la legisladora Marisa Glave.

“Estamos muy bien (con Richard), estoy segura de mi relación. Él ahorita está con un poquito más de tiempo, ya el Congreso está sin tantas cosas, y podemos compartir más”, dijo.



¿Eres celosa?

Soy celosísima...



Cambiando de tema, ¿qué proyectos tienes para este año?

Me importa seguir creciendo empresarialmente.



¿No te gustaría incursionar en la actuación?

No, no me gusta. Creo que las personas tienen que prepararse para actuar. (M.Casas)



