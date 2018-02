Brunella Horna: "Estamos enamoradísimos" con Richard Acuña [VIDEO]

Brunella Horna contó que su relación con el congresista Richard Acuña atraviesa su mejor momento y están ‘enamoradísimos’.

“La relación está muy bien, estamos felices... creo que más enamorados no podemos estar”, precisó Brunella.



Ante la cercanía del ‘ Día de San Valentín’, la modelo comentó que aún no han planificado nada y todo dependerá del tiempo libre después de sus actividades laborales.



“No hemos planeado nada, ambos estamos con mucho trabajo... además, yo no soy muy detallista, pero él siempre está pendiente de mí”, agregó Brunella Horna.



Hace unos días Magaly Medina señaló que Renzo Costa era un ‘partidazo’ y la modelo solo atinó a reír y señalar que no le compete hacer comentario alguno sobre el ‘Rey de los cueros’. (E.C.)



Brunella Horna en Instagram