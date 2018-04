Brunella Horna concedió una entrevista a ‘Estás en Todas’ donde presentó el departamento que comparte con Richard Acuña, sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando intentó preparar un cebiche y no supo cortar la cebolla correctamente.



Sheyla Rojas, conductora del programa, acompañó a Brunella Horna por varios lugares de su nuevo departamento hasta que llegaron a la cocina.



Allí, Sheyla Rojas preguntó: “¿Cómo corta la cebolla, Brunella? ¿Eres bien llorona?”. A lo que la pareja de Richard Acuña respondió: “Recontra llorona”.



Pero a Sheyla Rojas le llamó la atención que Brunella Horna no pudiera cortar la cebolla correctamente para hacer un cebiche.



“¿Te estás desquitando por algo, Brunella? (…) Porque así no se corta la cebolla”, increpó Sheyla Rojas a la rubia, quien es procedente de Chiclayo. Posteriormente, el cebiche no tuvo el mejor de los sabores, según la conductora de ‘Estas en Todas’.



“La cocina no es tu fuerte. Lo tuyo son los negocios y las tiendas”, fue el consejo de Sheyla Rojas a Brunella Horna.



Brunella Horna convive con el congresista Richard Acuña, con quien mantiene siete meses de relación sentimental, en el lujoso departamento que se difundió en 'Estás en Todas'.



El video de Brunella Horna intentando cortar la cebolla para un cebiche va desde el minuto 12.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE