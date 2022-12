En la edición de este miércoles 21 de diciembre de “América Hoy”, Brunella Horna volvió a poner en evidencia que no tiene mucha destreza en la preparación de algunos platos, por lo cual fue el centro de las bromas de sus compañeros.

En esta ocasión, los integrantes del matutino tuvieron la misión de presentar a los televidentes una receta para la cena navideña. Ethel Pozo fue la encargada de preparar el pollo a la brasa casero, mientras que Janet Barboza el puré de camote. Y a Horna le tocó preparar la ensalada de acompañamiento.

En un primer momento, Brunella no pudo distinguir las especies y al momento de mencionar los ingredientes confundió la mostaza con el vinagre.

“No sé que es... sal y pimienta, limón, vinagre ¿no?, ¿qué hablo?”, dijo la modelo a Gino Pesaressi, quien estuvo como invitado en el set. “Un poco espeso el vinagre”, atinó a responder el chico reality al notar la confusión.

Sin embargo, eso no fue todo, pues la joven conductora terminó confundiendo la cantidad de ingredientes de la salsa y el resultado no fue del agrado de nadie.

“ Yo no me he burlado de ustedes. Señora, yo he dicho que su pure es rico”, comentó la rubia al ver que sus compañeros se negaban a probar su salsa. “Es que no tiene sal, no tiene pimienta, solo tiene mostaza”, resaltó Gino. Edson Dávila también fue ‘obligado’ a probar la salsa y, tras ello hizo un pedido a su compañera: “No te cases”.

El video se ha viralizado rápidamente en redes sociales y los seguidores de Brunella Horna no han dejado de aplaudirla, pues pese a las críticas se mostró tranquila.

“Admiro la tranquilidad de Brunella, le llega si sabe o no, al final ella es feliz”, “Me encanta que Brunella anda en su mundo, mientras la destruyen. Ja, ja, ja. Ella feliz leyendo su receta”, “Brunella tiene lindo carácter, se ríe”, “Ya me imagino cuando esté casada”, “Ella bien concentrada en la lista y sus pasos”, fueron algunas reacciones que se leen en redes.

Janet pasa roche EN VIVO por camotes quemados en su receta

Los conductores de América Hoy prepararon una receta para la cena navideña; sin embargo, Janet Barboza pasó tremendo roche en vivo porque la producción del programa le puso camotes quemados en su receta.

Mientras preparaba la receta, la popular rulitos se dio cuenta que los camotes que estaba peleando estaban totalmente quemados. “Importante no quemen su camote porque le van a salir un pure con sabor ahumado”, dijo.

“Yo denuncio maldad aquí en la receta de la señora, se están riéndo”, expresó Ethel Pozo. “Te das cuenta Ethel...Como quieren boicotear mi receta”, respondió Janet.

