LO PARCHÓ EN UNA. Ricardo Rondón apareció como invitado en ‘América Hoy’ y parchó a Brunella Horna para darle clases de conducción sobre la información que da frente a las pantallas. La modelo no estaba segura sobre el nivel de retadores en el Miss Perú por la participación de Luciana Fuster y el exconductor de ‘En Boca de Todos’ se metió y mencionó a Richard Acuña.

“Brunella, clase de conducción, nunca se dice supongo, se dice sé o no sé. Esa piconería es de niña ”, dijo. Inmediatamente, la modelo precisó que efectivamente al lado de Rondón, ella sí es una menor.

“Mira, Richard me lleva 12 años y tú cuánto le llevas a tu chibola” , manifestó. Rondón no se dejó y volvió a disparar generando la incomodidad en el set: “ Por supuesto y al lado de Richard también eres una niña” .

BRUNELLA PARCHA A RONDÓN POR SUS VIAJES

Brunella Horna tuvo otro percance EN VIVO con Ricardo Rondón por compararla con Rosángela Espinoza debido a los lujosos viajes que realiza. La modelo no lo soportó y arremetió.

“ Te me aguantas y me respetas. Yo tengo una empresa de 8 años y si me puedo ir a Dubai, a la China, me voy con mi plata . No me gustan las comparaciones”, precisó.