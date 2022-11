¿EL ALCOHOL? Brunella Horna volvió a ser vacilada por sus amigos de ‘América Hoy’ tras protagonizar una fuerte caída mientras celebraba su despedida de soltera, previo a su matrimonio con Richard Acuña. La modelo viajó a Miami con sus amigas para juerguear.

“Yo estaba ahí caminando bien sexy... Mis amigas me grabaron, no necesito enemigas con esas amigas... No piensen mal, lo que pasa es que había muchas piedras y pisé mal. Yo misma subí el video (...) Para no engordar a mí me gusta el trago directo, sin tanta gaseosa”, fueron las palabras de la ‘rubia’.

Sin embargo, fue la misma Janet Barboza quien la dejó al descubierto al revelar que se cayó debido a que estaba pasadita de alcohol, al mismo estilo que la boda de Ethel Pozo.

“ Brunella estaba indignada porque dizque le habíamos hecho imagen de choborra, esto corrobora que no hablamos de más (...) Este tipo de imagenes donde vemos a nuestra Bubu pasadita de copas haría que no renueva contrato”, mencionó la conductora.

Brunella Horna estuvo de viaje en Miami

BRUNELLA VIAJÓ A MIAMI POR DESPEDIDA

Brunella Horna compartió varias historias en Instagram desde Miami, en Estados Unidos, sobre su despedida de soltera, esto luego que en julio de este año se comprometió con su novio Richard Acuña.

La conductora de América Hoy se dejó ver junto a sus amigas en plena organización de su fiesta. “Mis amigas haciéndome una sorpresa (...) Ya empezamos, estoy con mi banda de ‘bride’ y acá están armándome los globitos”, dijo la empresaria.