Valeria Piazza se presentó este jueves en América Hoy y se sometió al ‘confesionario matrimonial’ del programa de Ethel Pozo, donde le hicieron una pregunta que involucraba al prometido de Brunella Horna. “Confiesas que, al mismo estilo de Richard Acuña ¿los coquitos de tu novio Pierre son gracias a la lipomarcación?”, fue la consulta que le hizo la producción.

La rubia conductora no se pudo controlar e interrumpió a la exmiss. “Qué cosa, quién ha hecho la pregunta, un ratito, Richard no se ha hecho ninguna lipomarcación, quién ha hecho la pregunta, quiero saber. Perdóname Vale pero no pongan la foto de Richard porque no lo he autorizado, sáquenla”, refirió Brune.

En ese momento Valeria Piazza le consultó si verdaderamente su novio se había sometido a dicha interveción estética. “No, acá son bien mentirosos, bien maleteros”, respondió Brunella Horna, mientras Janet Barboza le recomendó, entre bromas, que renuncie por el agravio hacia su pareja.

BRUNELLA SE PICA Y SE VA DE AMÉRICA HOY

Valeria Piazza fue la invitada de ‘América hoy’ para comentar sobre los preparativos de su boda y más en el ‘Confesionario matrimonial’. Sin embargo, hubo un momento de tensión entre los conductores cuando se reveló el afiche de la temporada 2023.

En este flyer lucía Ethel Pozo, Janet Barboza, Melissa Paredes y Valeria Piazza, hecho que no le agradó a Brunella Horna, quien se quitó su traje de ángel y salió molesta del set. Ante ello, sus compañeros le pidieron que no se fuera.

“Valeria, ¿Me harías eso? ¿Me serrucharías a mi? (...) No, quédense ustedes con ellas”, dijo la ‘Baby Brune’. “Qué pesado, estoy en esta situación, me voy a punto de casar (...) No, el trabajo se necesita, así que Valeria no me vengas a serruchar a mi”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

Lucho Cuéllar apoya a John Kelvin, pero es criticado en redes sociales: “Estaré para apoyarte mi hermano”

John Kelvin se fue de “parranda” y no llegó al nacimiento de sus gemelas, confiesa Dalia Durán

¿Ana Paula se casó con Paolo Guerrero?: Bailarina llama “esposo” al ‘Depredador’ y él lo comparte en IG