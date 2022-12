INCÓMODO. Brunella Horna, quien está a punto de casarse con Richard Acuña, se molestó en pleno programa de ‘América Hoy’ luego que la producción utilizara una foto del excongresista para comentar su marcado abdomen y las lipomarcaciones de los famosos.

“ Brunella está anulando la pauta ”, dijo Edson Dávila, dándose cuenta la molestia de Brunella con el productor. Esto ocasionó la reacción de la modelo, quien pidió no burlarse de su pareja.

“Es que yo les he pedido algo, ya se están pasando. Métanse conmigo, yo les he dicho, lo que quieran conmigo, pero con mi pareja no . Ay, papá Armando ya me estoy molestando, me voy a ir”, sostuvo generando las risas en el set.

Brunella Horna molesta

ETHEL POZO Y JANET DISCUTEN EN VIVO

Janet Barboza y Ethel Pozo discutieron en pleno programa de ‘América Hoy’ EN VIVO. Las conductoras tuvieron un tenso momento luego que la popular ‘rulitos’ encarara a la hija de Gisela Valcárcel por “hacerla quedar mal” al desconocer que no sabe de los personajes que la han demandado.

“Yo no puedo mentir, yo digo la verdad. Nunca he mentido en televisión y le voy a decir lo que le dijo Brunella, tuve que mentir para no dejarla mal. Dilo Brunella, ¿tú te acordabas de las demandas? (...) Yo no puedo mentir para hacerla quedar bien a usted, no lo sabía, míreme a los ojos . ”, fueron las palabras de Ethel.

Sin embargo, esto generó una explosiva reacción de Janet Barboza, quien le dijo sin filtro lo que pensaba de ella. El set de televisión evidenció un incómodo momento.

“ A veces a mí me da la impresión que dices cosas para que yo quede mal porque sí pues . Yo he pedido inclusive permiso para mi diligencia”, fue la ‘picante’ respuesta de Janet Barboza.