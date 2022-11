Valeria Piazza fue la invitada de ‘América hoy’ para comentar sobre los preparativos de su boda y más en el ‘Confesionario matrimonial’. Sin embargo, hubo un momento de tensión entre los conductores cuando se reveló el afiche de la temporada 2023.

En este flyer lucía Ethel Pozo, Janet Barboza, Melissa Paredes y Valeria Piazza, hecho que no le agradó a Brunella Horna, quien se quitó su traje de ángel y salió molesta del set. Ante ello, sus compañeros le pidieron que no se fuera.

“Valeria, ¿Me harías eso? ¿Me serrucharías a mi? (...) No, quédense ustedes con ellas” , dijo la ‘Baby Brune’. “Qué pesado, estoy en esta situación, me voy a punto de casar (...) No, el trabajo se necesita, así que Valeria no me vengas a serruchar a mi ”, agregó.

Valeria Piazza estuvo en América hoy

Janet Barboza dice que ‘Bugs Bunny’ cantará en matrimonio de Brunella Horna

De igual manera, Brunella le preguntó a Valeria sobre el invitado especial para el matrimonio, pero se confundió al decir ‘Bad Bunny’ con ‘Bugs Bunny’. “ Me acabo de enterar, me informa nuestra salita de informaciones, que sería ‘Bugs Bunny’ (...) ¿Cómo se llama ese chico? Límpiense los oídos por favor...Bad Bunny cantarí a”, comentó.

Ante ello, las presentadoras se burlaron de ella. De acuerdo con las fuentes de Janet Barboza, también estaría Karol G en la recepción en diciembre.