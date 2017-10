Susy Díaz se hizo de extrañar. Ahora, la vedette reapareció en el evento de un restaurante y, fiel a su estilo, divirtió a los presentes con sus chistes, dietas y divertidas declaraciones.

Con una figura renovada, Susy Díaz mostró sus curvas y el resultado de sus dietas. Además, la ex congresista aseguró que ya era tiempo de pasar por el cirujano y que quería hacerse un 'planchado'.

Susy Díaz aseguró estar tranquila y feliz. Incluso se animó a revelar que tendría su 'guardado'. "No hay tiempo para el chaka chaka pero soy feliz. Gracias a Dios tengo quien me hace el mantenimiento. Tengo mi guardado pero nadie me lo ha encontrado", aseguró la vedette.

"Yo ya trabajé para vivir. No quiero vivir para trabajar. La vida es una sola y uno no puede pasársela trabajando", confesó Susy Díaz, quien asegura que ahora solo se dedica a manejar su hospedaje.

Al ser preguntada sobre su opinión sobre Brunella Horna, Susy Díaz no dudó en responder fuerte y claro. "Claro, yo creo que sí (será mi sucesora). Es una chica bonita y tiene todas las cualidades. Lo bueno es que elije bien (a los hombres)", aseguró Susy.

Susy Díaz también se mostró preocupada por la salud del padre de su hija, Augusto Polo Campos. "Ya también tiene 85 años. Mi hija Florcita se ha mudado al frente para visitarlo todos los días. Tiene diabetes y principios de Parkinson", reveló la vedette.

Incluso reveló que la perrita del Mero Loco estaba perdida y pidió que lo ayuden a buscarla. "Se llama Mogosa porque no es de raza, es chusca. Ay, no te digo. Hasta los perros se le escapan", bromeó Susy Díaz.

Susy Díaz

