Acusan a Brunella Horna de terminar su romance con Richard Acuña tras la disolución del Congreso de la República

La noticia de la disolución del Congreso de la República por parte del presidente Martín Vizcarra mientras que el Parlamento le brindaba la confianza por el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional desató una crisis política en el Perú que llevó a los ciudadanos a manifestarse en las calles.

Pero lo que también causó fue un rumor alrededor de Brunella Horna y el parlamentario de Alianza para el Progreso, Richard Acuña. El excongresista votó a favor de la cuestión de confianza y también estuvo de acuerdo con la suspensión por un año por incapacidad moral para Martín Vizcarra.

Enterados de esto, los usuarios en redes sociales señalaron que la joven empresaria había decidido terminar su relación sentimental pues, según ellos, Richard Acuña ya no es congresista.

Brunella Horna comparte mensajes sobre el supuesto fin de su relación Brunella Horna comparte mensajes sobre el supuesto fin de su relación

"Brunella Horna a Richard Acuña tras disolución del Congreso: "No me busques, ya no me llores, ya no me escribas más...", se lee en uno de los tantos mensajes que recibió la rubia.

Ante esta serie de comentarios, Brunella Horna decidió enviar un corto mensaje sobre su situación amorosa: 'Entro a Twitter y veo todo esto. Gracias por su preocupación pero Richard y yo seguimos juntos'.

Además, ella misma compartió los mensajes en su cuenta Instagram, tomando con humor estos rumores falsos. Tras la suspensión de Martín Vizcarra por parte del Congreso de la República, Richard Acuña no se pronunció en sus redes sociales sobre la disolución del Congreso.

"Para salir de este entrampamiento debemos trabajar unidos por el progreso del país, y ello solo será posible con diálogo y conciliación. La bancada de Alianza para el Progreso asume su responsabilidad a través de una autocrítica y reafirma su compromiso de seguir trabajando en defensa de la democracia", finalizó.