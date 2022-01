La influencer y empresaria, Brunella Horna no pudo contener las lágrimas debido al susto que le causó el temblor que se registró a las 5 y 30 de la mañana en la capital de 5.6 de magnitud.

Así lo reveló en la secuencia ‘Más espectáculos’ que conduce junto a la reportera Ximena Dávila y Valeria Piazza, quien contó que salió corriendo medio dormida y casi se cae de cara.

“Lo primero que hice es coger a Chema, mi perrito y salí corriendo, mi perrito primero. Me quedé en la puerta porque no paraba”, contó Brunella Horna, quien se preocupó por cómo la pasaron los enfermos con Covid-19.

Horna explicó que pasó sola el temblor debido a que su pareja, Richard Acuña se encuentra en Trujillo. “Lo llamé llorando, yo le tengo mucho miedo a los temblores”. Tras dicha confesión, la reportera Ximena Dávila le recordó que llora por todo. A lo que Brunella se defendió aclarando hace tiempo que no llora.

“Ya estoy calmándome, he prometido que este 2022 ya no llorar, así que vamos cumpliendo. Hasta ahora no he llorado nada, vamos bien”, expresó la empresaria.

Brunella Horna vivió así el temblor: "Yo llamé a Richard (Acuña) llorando

